В Новосибирске мать-попрошайка сбежала с ребенком после скандала в соцсетях

Скандальная мать переехала после проверок и статей в СМИ. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

В Новосибирске скандальная мать-попрошайка сбежала с ребенком после того, как прославилась в соцсетях. Соседи девушки с жилмассива «Матрешкин двор» рассказали подробности:

- Она здесь больше не живёт, дальнейшая её судьба мне неизвестна. Квартира стоит пустая уже больше пары недель, - призналась КП-Новосибирск активистка.

Скандал начался в июне: жители жилмассива ЖК «Матрешкин двор» пожаловались на молодую мать с коляской, которая попрошайничала деньги якобы на питание ребенка. Девушку часто замечали в пивном магазине, видео соседей взорвали соцсети.

Полиция и органы опеки проверили молодую мать Светлану – и не нашли нарушений. Девушка оправдывалась: сама сирота из другого города, денег не хватает, а пиво покупала своему парню. Светлана обещала, что больше не будет позориться:

- Я попрошайничаю. Трудное время у меня. Я мать-одиночка. Да, я грубила людям, но не со зла: просто расстроилась, что моему маленькому ребенку есть нечего. А я сама сирота, понимаете, родителей нет. У меня ребеночек один, я хочу, чтобы у него все необходимое было, - заверяла КП-Новосибирск Светлана. - Мой молодой человек больше не пьет, встал на ноги, ребенка воспитывать будет. Я ответственно подхожу к этому вопросу.

Однако в этот же день девушку с коляской засняли у магазина на Затулинке. Вскоре бывшие соседи девушки из Кемерово рассказали скандальную правду о ней:

- Девушка не сирота, как всем рассказывает. Она росла в Кемерове с мамой. Отца она не видела, мать была неблагополучная и умерла. Девочку в итоге воспитала бабушка. Однако в юности эта девушка связалась с наркоманом, родила от него ребенка и отдала бабушке на воспитание, - сообщила КП-Новосибирск соседка. - Первого ребенка забрала свекровь, она хотела оформить над малышом опеку. Возможно он сейчас в их семье или в кемеровском доме малютки.

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