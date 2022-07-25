День ВДВ в Новосибирске 2022: будет ли отмечаться праздник

В Новосибирске официально не будут отмечать День ВДВ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День ВДВ в Новосибирске 2022 десантники будут праздновать сами. Как сообщили КП-Новосибирск в мэрии города, официальной праздничной программы в этом году не будет.

— В связи с отсутствием в составе Новосибирского гарнизона воинских частей Воздушно-десантных войск Российской Федерации праздничные мероприятия, посвященные Дню ВДВ, в частях гарнизона не планируются и не проводятся, — ответили в мэрии Новосибирска.

Межрегиональная общественная организация ветеранов ВДВ «Союз десантников Сибири» сообщила КП-Новосибирск, что массовых мероприятий по своей инициативе подготавливать не станут.

Руководитель МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко сообщил КП-Новосибирск, что 2 августа перекроют фонтаны.

— Работать не будут во всем городе, а из фонтанов в центре Новосибирска будет слита вода, — рассказал КП-Новосибирск Валерий Науменко.

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