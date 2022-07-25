В Новосибирской области медработница получила 750 тысяч рублей по поддельной справке

В Новосибирской области медработница по поддельной справке получила 75 тысяч рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области медработница незаконно получила 750 тысяч рублей от государства, предоставив поддельную справку. Об этом сообщили в Венгеровском районном суде НСО.
Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159.2 УК РФ – мошенничество при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а именно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, с использованием своего служебного положения.
По данным правоохранителей, медработница подделала справку о месте жительства, чтобы получить от государства единовременную выплату в размере 750 тысяч рублей как врач, который переехал в сельскую местность. В итоге сибирячка получила указанную сумму.
- Женщина предоставила в Минздрав Новосибирской области полный пакет документов, чтобы получить выплату. Одним из документов была справка о переезде в село Черновка Кыштовского района, - рассказали в суде. – Но выяснилось, что женщина не переезжала из села Кыштовка в сельскую местность. То есть справка оказалась поддельной.
Венгеровский районный суд Новосибирской области признал сибирячку виновной в мошенничестве. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Также медработница должна будет возместить ущерб в размере 750 тысяч рублей, причиненный Министерству здравоохранения.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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