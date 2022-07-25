В Новосибирске «Вектор» повторно объявил конкурс на поиск подрядчика для строительства корпусов

Под Новосибирском построят три новых корпуса центра вирусологии. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» во второй раз ищет подрядчика для строительства трех новых корпусов. Информацию об этом разместили на портале госзакупок.

В прошлый раз ФАС обнаружила нарушения в контракте с московской компанией «Стройбазис». Новый подрядчик должен будет достроить три корпуса в наукограде Кольцово – № 30, 30а и 30б. Заявки примут до 27 июля, на следующий день огласят результаты.

Начальная цена аукциона – более 1,4 миллиарда рублей.

Напомним, в настоящее время компания «СпецТрансСтрой» за 2 миллиарда рублей ремонтирует лабораторный корпус «Вектора».

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