«Что вы хотели? Это по акции»: сибирячке продали в супермаркете упаковку орехов с насекомыми внутри

Жительница Новосибирска в супермаркете домашней еды купила набор орехов с насекомыми в упаковке. Фото: "Фламп".

В Новосибирске женщине продали набор орехов с отвратительным сюрпризом. В упаковке покупательница нашла насекомых. Она тут же решила вернуть товар.

– Когда возвращали товар, администратор с пренебрежением принял. Самое неожиданное в этой истории был аргумент администратора: «этот товар по акции, что вы хотели», – поделилась негодованием сибирячка на сайте «Фламп».

Комментаторы разделили возмущение покупательницы. Они отметили, что насекомые в орехах выглядят омерзительно.

Откликнулись и представители супермаркета. Они попросили автора жалобы предоставить номер для связи с администрацией магазина.

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