В Новосибирске проведут пикник натуралов на Михайловской набережной

Новосибирцы устроят неформальный пикник на набережной.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске анонсировали пикник натуралов на набережной. Там будут устраивать спарринги и играть на гитаре.
КП-Новосибирск направила запрос в мэрию, чтобы уточнить, является ли данное мероприятие согласованным.
– Я предлагаю собраться, размяться и правильно отдохнуть, – пишет организатор. – Устроить дружеские спарринги, если у кого-то есть желание, а после пообщаться, попить чай, поиграть в игры.
Недавно такое мероприятие прошло в Екатеринбурге, это кадры с того пикника.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В середине июля подобное событие прошло в Екатеринбурге. Молодые люди расстелили пледы на набережной, играли на гитаре и общались.
В специально прописанных правилах для пикника организаторы добавили, что участникам следует «не реагировать на провокации, вести себя адекватно, чтобы обойтись без последствий».
В Новосибирске пикник планируют провести 31 июля.
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