В Новосибирске проведут пикник натуралов на Михайловской набережной

Новосибирцы устроят неформальный пикник на набережной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске анонсировали пикник натуралов на набережной. Там будут устраивать спарринги и играть на гитаре.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию, чтобы уточнить, является ли данное мероприятие согласованным.

– Я предлагаю собраться, размяться и правильно отдохнуть, – пишет организатор. – Устроить дружеские спарринги, если у кого-то есть желание, а после пообщаться, попить чай, поиграть в игры.

Недавно такое мероприятие прошло в Екатеринбурге, это кадры с того пикника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине июля подобное событие прошло в Екатеринбурге. Молодые люди расстелили пледы на набережной, играли на гитаре и общались.

В специально прописанных правилах для пикника организаторы добавили, что участникам следует «не реагировать на провокации, вести себя адекватно, чтобы обойтись без последствий».

В Новосибирске пикник планируют провести 31 июля.

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