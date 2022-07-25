На улице Бориса Богаткова трубы «поумнеют»: СГК меняет тепломагистрали в Новосибирске

Реконструкция тепломагистрали на улице Б. Богаткова улучшит теплоснабжение примерно 200 многоэтажных домов на улицах Октябрьского района. Фото предоставлено пресс-службой СГК.

СМИ и общественники налаживают контроль за ремонтом тепломагистралей в Новосибирске: в конце прошлой недели провели рейд на первых двух объектах.

В 2022 году Сибирская генерирующая компания меняет в Новосибирске 12 километров крупных магистральных трубопроводов на 20 участках. Инвестиции для обновления теплосетей стали возможны после того, как федеральное правительство в январе 2022 года приняло решение отнести Новосибирск к ценовой зоне теплоснабжения.

Один из объектов, где прошел общественный контроль, - теплотрасcа по улице Б. Богаткова. В этом месте трубы прокладывали еще в 1966 году, а потому за последние пять лет теплоэнергетики чинили их 17 раз. Реконструкция улучшит теплоснабжение примерно 200 домов - например, на улицах Октябрьского района: Пролетарской, Лескова, Гурьевской, Добролюбова, Кирова. Работы решили разделить на четыре этапа и выполнять ремонт с двух противоположных сторон, чтобы не останавливать движение машин на весь период замены.

Слева направо: Вячеслав Ашурков и Олег Милинис. Фото предоставлено пресс-службой СГК.

Сейчас на улице Б. Богаткова идут работы по устройству канала и его монтажу. После этого будут прокладывать «умные» трубы. О них КП-Новосибирск рассказал начальник управления реализации проектов теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Олег Милинис.

- Трубопровод на этом участке технического перевооружения изолирован пенополиуретаном - этот материал увеличивает срок службы с 25 до 30 лет. Кроме этого, диаметр труб увеличился с 400 до 600 миллиметров. Также они оснащены системой оперативного дистанционного контроля. Она позволяет быстро найти повреждения с точностью до метра. Это минимизирует раскопки во время аварий, - объяснил Олег Милинис.

Новая теплосеть будет оснащена не только «умными» трубами, но и тепловыми камерами из монолитных железобетонных конструкций, что обеспечит повышенную надежность и увеличит срок службы.

По словам теплоэнергетика, всю техническую часть по замене теплосети сделают к началу отопительного сезона - 15 сентября. Следом - работы по благоустройству, их планируют закончить до 15 октября. Дорога по улице Б. Богаткова - важный магистральный участок, а потому автолюбители волнуются, успеют ли выложить новый асфальт до появления снега.

- Как представитель автомобильной общественности хочу отметить, что здесь хорошо налажена организация дорожного движения. Однако важная магистраль города выведена из строя на достаточно долгий срок. Я поговорил с коллегами из СГК, и Олег Милинис заверил меня в том, что благоустройство тут закончат к 15 октября. Но это, честно говоря, вызывает сомнения, - отметил руководитель Новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Впрочем, менее чем через три месяца мы узнаем, уложатся ли коммунальщики в срок.

Всего в этом году СГК переоснащает 10 участков теплосетей по инвестиционному проекту, еще 10 - по программе капитального ремонта.