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Общество25 июля 2022 5:18

Под Новосибирском ликвидировали горение незаконной свалки рядом с полигоном «Левобережный»

Об этом сообщили в правительстве
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском ликвидировали горение незаконной свалки рядом с полигоном «Левобережный».

Под Новосибирском ликвидировали горение незаконной свалки рядом с полигоном «Левобережный».

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Горение несанкционированной свалки рядом с полигоном «Левобережный» ликвидировали в Новосибирском районе. Об этом в ходе оперативного совещания 25 июля сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.

По его словам, незаконную свалку рядом с «Левобережным» потушили еще 21 июля. На сегодняшний день выход дыма на поверхность не фиксируют.

При этом продолжают тушить Коченевский полигон. Там осталось ликвидировать 30 % от общей площади. Объем выхода дыма на поверхность уже значительность снизился. Несколько дней, по словам Архипова, нужно, чтобы полностью ликвидировать горение.

Также продолжает гореть полигон рядом с поселком Чернаково, расположенный в Ордынском районе.

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