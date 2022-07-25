Под Новосибирском ликвидировали горение незаконной свалки рядом с полигоном «Левобережный».
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Горение несанкционированной свалки рядом с полигоном «Левобережный» ликвидировали в Новосибирском районе. Об этом в ходе оперативного совещания 25 июля сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.
По его словам, незаконную свалку рядом с «Левобережным» потушили еще 21 июля. На сегодняшний день выход дыма на поверхность не фиксируют.
При этом продолжают тушить Коченевский полигон. Там осталось ликвидировать 30 % от общей площади. Объем выхода дыма на поверхность уже значительность снизился. Несколько дней, по словам Архипова, нужно, чтобы полностью ликвидировать горение.
Также продолжает гореть полигон рядом с поселком Чернаково, расположенный в Ордынском районе.
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