Новосибирец получил письмо из Германии с наркотическими марками

На новосибирца завели уголовное дело за марки в письме из Германии. Фото: Сибирское таможенное управление.

Жителю Новосибирска прислали письмо с ЛСД из городка на границе Германии и Нидерландов. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказали в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.

– Внутри были обнаружены десять марок с надписью 1V-LSD, рассчитанные на несколько разовых применений. Эксперт подтвердил, что на бумагу нанесено производное наркотического средства – лизергиновая кислота, известное как ЛСД, – уточнили в ведомстве.

На получателя письма с «сюрпризом» завели дело о контрабанде наркотиков в крупном размере. Материалы дела передали следователям. Теперь мужчине может грозить до двадцати лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber