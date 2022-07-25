«Тараканы, черви и клопы»: новосибирцы пожаловались на свалку в квартире на Затулинке

Соседи устали писать жалобы в администрацию. Фото: сообщество "Типичная Затулинка" "ВКонтакте"

В Новосибирске жители Затулинки рассказали о квартире-свалке, которая мешает соседям. Очевидцы написали жалобу в сообщество «Типичная Затулинка» «ВКонтакте».

- В муниципальной квартире 3 комнаты, в каждой из них свой хозяин. В одной из комнат с балконом жил дедушка, в течении жизни накапливал бытовой мусор. Мусором полностью забит балкон и комната, наступить некуда. Вместе с тем, в комнате завелись тараканы, черви, клопы – все эти живые существа разбредаются по соседним квартирам, – рассказал анонимный подписчик.

Пенсионер умер около года назад, соседи стали писать жалобы в администрацию Кировского района. Юристы уверены – нужно обращаться также в мэрию и Роспотребнадзор.

- Если данная комната принадлежала пенсионеру по договору соцнайма – отвечать за ее состояние и уборку должен муниципалитет. Если комната была в собственности и в течение года не объявились наследники, то жилье переходит в собственность муниципалитета. В обоих случаях стоит писать жалобы в муниципалитет, Роспотребнадзор и СанЭпидемСтанцию, – сообщил КП-Новосибирск новосибирский юрист Константин Зиновьев.

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