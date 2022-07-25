Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области выросла на 10 % за неделю

В Новосибирске растет заболеваемость коронавирусом.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области за прошедшую неделю увеличилась заболеваемость коронавирусом. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.
– За прошедшую неделю установлена тенденция к росту. Зарегистрировано за неделю 368 случаев, что больше по сравнению с предшествующей на 10 %, – отметил Александр Щербатов.
Количество заболевших больше в области, чем в городе Новосибирске. Среди всех результатов тестов на ковид зарегистрировано 3 % положительных. Симптомы ОРВИ есть у 94 % заболевших.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в регионе растет число бессимптомных заболевших коронавирусом.
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