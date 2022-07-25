В Новосибирске водитель «Хонды» вылетел на скорости на пешеходный переход с людьми. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на запись видеорегистратора попал злостный нарушитель ПДД. Он на скорости вылетел на пешеходный переход, по которому шли люди. Произошло это на улице Кошурникова.

– Водитель седана Honda Accord нарушил все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения. Он прокатился по пешеходному переходу на встречке в момент движения людей, – рассказали в паблике «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, как водитель иномарки вылетел на встречку и объехал людей на переходе. Для него в этот момент горел красный цвет светофора. Он чудом никого не снёс.

Комментаторы призвали сотрудников ГИБДД найти лихача и привлечь его к ответственности за столь безрассудный маневр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber