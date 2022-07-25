В аварии на Толмачевском шоссе под Новосибирском погиб 32-летний мужчина

В аварии с перевернувшейся "Маздой" под Новосибирском погиб мужчина. Фото: АСТ-54.

В аварии с перевернувшейся «Маздой» на Толмачевском шоссе погиб мужчина. Об этом сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

– В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм мужчина 1990 года рождения скончался на месте происшествия, двое доставлены в больницу, – рассказали в ГИБДД.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, что водитель шел на обгон, не справился с управлением, машина перевернулась и оказалась в кювете.

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