ХК «Сибирь» начал продажу абонементов на матчи 2022-2023 в Новосибирске. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске стартовала продажа абонементов на сезон 2022-2023. Об этом рассказали в пресс-службе ХК «Сибирь».

– Владельцы абонементов прошлого сезона смогут приобрести абонементы с 24 июля в кассах клуба. Продажа абонементов для всех желающих стартует с 29 июля как в кассах, так и на сайте клуба, – говорится на сайте ХК.

Представители клуба обратили внимание, что из-за капитального ремонта трибун ЛДС «Сибирь» нумерация секторов, находящихся ближе к бассейну, изменилась. Стоимость билетов на восточной сторону приравняли к цене билетов на трибуне с западной стороны. Она, по информации пресс-службы ХК, не менялась с сезона 2021-2022 годов. Также на стоимость абонемента повлияло то, что количество игр в новом сезоне увеличилось. В ХК добавили, что в процессе переезда в новый ЛДС абонементы на места сохранятся без дополнительных оплат.

– Стоимость абонемента от 16 900 рублей, билета - от 450 рублей, – уточнили в ХК.

Пока ремонт в новом ЛДС не окончен, билеты временно будут продавать в магазине «Красная машина» на улице Богдана Хмельницкого, 27.

Время работы касс – с 10 утра до 8 вечера.

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