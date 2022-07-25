Под Новосибирском смонтировали первый пролет эстакады в Кольцово до центра СКИФ

В Новосибирской области смонтировали первый пролет эстакады в Кольцово. Фото: ТУАД.

В Новосибирской области завершили строительство первого пролета эстакады в Кольцово. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказали в пресс-службе «Территориального управления автомобильных дорог» (ТУАД).

– На эстакаде в Кольцово полностью смонтирован первый пролет. Монтаж выполнен ООО «СпецТрансСтрой» в выходные, – рассказали в ТУАД.

Эстакада является вторым пусковым комплексом автодороги «Барышево – Орловка – Кольцово». Трасса должна будет улучшить движение из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ, а также разгрузить выезд на Ленинск-Кузнецкую трассу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что под Новосибирском закончили установку свай для будущей эстакады в Кольцово. Также недавно стало известно, что запуск станции СКИФ отложили из-за санкций.

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