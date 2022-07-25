Более 116 тысяч рублей получат соискатели, переехавшие в Новосибирскую область

Переехавшим в Новосибирскую область соискателям выплатят по 116 тысяч рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители регионов с повышенным уровнем безработицы получат свыше 100 тысяч рублей на переезд в Новосибирскую область. Об этом сообщили в министерстве труда России.

– Стать участником программы сможет гражданин до 35 лет, кто стоит на учете в качестве безработного или ищущего работу и при этом не менее года проживает в трудоизбыточных регионах, – сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруда РФ.

К таким регионам относятся Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва и Чеченская Республика. При переезде местные жители получат выплату в 116 800 рублей.

Помимо Новосибирской области, переехать предлагают еще в 24 разных региона.

Согласно данным сайта «Работа России», в среднем новосибирец получает ежемесячно 41 534 рублей. Цены за фиксированный набор товаров за месяц составляет более 17 тысяч рублей. Арендная плата за однокомнатную квартиру – больше 11,6 тысячи рублей в месяц. Уровень безработицы в регионе составляет 6 %.

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