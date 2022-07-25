Рассказываем про пробки в Новосибирске 25 июля 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 25 июля 2022 года: сложно проехать по улице Котовского. Также затруднено движение по улицам Ватутина и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали проезд Энергетиков, улицы Станционную и Широкую. Заторы образовались на улицах Немировича-Данченко, Троллейной и Титова. Сложно проехать в сторону правого берега – пробка на Октябрьском мосту.
На правобережье заторы на Большевистской, Кирова, Добролюбова и Никитина. Затруднено движение по улицам Бориса Богаткова и Восход
Уровень пробок на утро 25 июля 2022 года в Новосибирске достиг 4-х баллов.
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