Рассказываем про пробки в Новосибирске 25 июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 25 июля 2022 года: сложно проехать по улице Котовского. Также затруднено движение по улицам Ватутина и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали проезд Энергетиков, улицы Станционную и Широкую. Заторы образовались на улицах Немировича-Данченко, Троллейной и Титова. Сложно проехать в сторону правого берега – пробка на Октябрьском мосту.

На правобережье заторы на Большевистской, Кирова, Добролюбова и Никитина. Затруднено движение по улицам Бориса Богаткова и Восход

Уровень пробок на утро 25 июля 2022 года в Новосибирске достиг 4-х баллов.

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