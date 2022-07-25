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Общество25 июля 2022 0:50

В Новосибирске продают участки соснового бора за 45 миллионов рублей для строительства усадьбы

Фамильный дом предлагают построить в коттеджном поселке «Европейский»
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске продают участок в сосновом бору за 45 миллионов рублей.

В Новосибирске продают участок в сосновом бору за 45 миллионов рублей.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Новосибирске выставили на продажу четыре участка соснового леса общей стоимостью 45 миллионов рублей. Как указано в объявлении на сайте Avito, участки продают для строительства семейной усадьбы.

– Земельный участок включает в себя 4 земельных участка площадями 10 соток, 10 соток, 21 сотка и 4,11 сотки соответственно, – рассказывают в агентстве «Назаров и Партнеры».

Также продавец описывает преимущества жизни в сосновом бору – свежий воздух и чудесный аромат. Участок находится возле воды и рядом с городом – всего в 20 минутах езды от Красного проспекта.

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