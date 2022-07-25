Погода в Новосибирске на 25 июля 2022 года: на смену дождю придет жара

Погода в Новосибирске на 25 июля 2022 года обещает быть облачной, но теплой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 25 июля 2022 года будет облачной, но теплой. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

- Температура воздуха ночью составит +11...+13 градусов, днем – +21...+23 градуса. Будет переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем осадков не ожидается. Подует юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду, - передают метеорологи.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» весь день будет идти дождь, но ближе к вечеру выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса. Ночью температура воздуха составит +14...+16 градусов. Атмосферное давление составит 744-748 миллиметров ртутного столба.

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