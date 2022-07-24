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Происшествия24 июля 2022 16:32

В Новосибирске четырехлетний ребенок скончался после падения с 8-го этажа

Он умер в больнице
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске четырехлетний ребенок скончался после падения с 8-го этажа.

В Новосибирске четырехлетний ребенок скончался после падения с 8-го этажа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 24 июля, четырехлетний мальчик умер после падения с 8-го этажа. Об этом КП-Новосибирск сообщили в СК.

- По данному факту проводится проверка, - отметили в Следственном комитете.

В СК добавили, что ребенок скончался в больнице.

Где на момент трагедии находились родители ребенка - неизвестно.

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