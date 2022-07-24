В Новосибирске четырехлетний ребенок скончался после падения с 8-го этажа.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В воскресенье, 24 июля, четырехлетний мальчик умер после падения с 8-го этажа. Об этом КП-Новосибирск сообщили в СК.
- По данному факту проводится проверка, - отметили в Следственном комитете.
В СК добавили, что ребенок скончался в больнице.
Где на момент трагедии находились родители ребенка - неизвестно.
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