В Новосибирске четырехлетний ребенок скончался после падения с 8-го этажа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 24 июля, четырехлетний мальчик умер после падения с 8-го этажа. Об этом КП-Новосибирск сообщили в СК.

- По данному факту проводится проверка, - отметили в Следственном комитете.

В СК добавили, что ребенок скончался в больнице.

Где на момент трагедии находились родители ребенка - неизвестно.

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