Правоохранители возбудили уголовное дело.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Двое мужчин ограбили новосибирца в Заельцовском районе. В лесу, недалеко от дома на улице Новой они забрали у пострадавшего телефон. После чего ушли в неизвестном направлении.
- Мужчин задержали дома у одного из них. Самый старший, 31-летний был ранее судим за грабеж, разбой и угон, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье грабеж. Меру пресечения подозреваемым еще не избрали.
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