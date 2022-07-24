Правоохранители возбудили уголовное дело. Фото: Влад КОМЯКОВ

Двое мужчин ограбили новосибирца в Заельцовском районе. В лесу, недалеко от дома на улице Новой они забрали у пострадавшего телефон. После чего ушли в неизвестном направлении.

- Мужчин задержали дома у одного из них. Самый старший, 31-летний был ранее судим за грабеж, разбой и угон, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье грабеж. Меру пресечения подозреваемым еще не избрали.

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