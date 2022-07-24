В Новосибирске мужчина станцевал на крыше внедорожника «Хаммер»

В Новосибирске мужчина устроил танцы на крыше внедорожника «Хаммер». Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54»
Житель Новосибирска устроил танцы на крыше внедорожника «Хаммер». Видео появилось в группе «АСТ-54».
- Мужчину сняли на видео на пересечении Красного проспекта и Достоевского. Он залез на крышу автомобиля марки Hummer H2, - уточнили в публикации.
На ролике видно, как мужчина топчется на крыше иномарки. В это время его друзья стоят снизу и смотрят на все происходящее.
Зачем сибиряк залез на крышу авто – остается только гадать.
В комментариях интернет-пользователи начали шутить по поводу танцора на «Хаммере».
- Да он вмятину выпрямляет.
- Закрывает заевший люк, - написали подписчики «АСТ-54».
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