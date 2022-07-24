Мужчина брал бутылки с полок. Фото: скриншот из видео "Инцидент Новосибирск"

Новосибирские полицейские прокомментировали кражу алкоголя из магазина. Напомним, что об инциденте узнали из соцсетей. Двое зашли в алкомаркет и пока женщина отвлекала продавца, ее подельник набрал бутылок на 8 тысяч рублей.

- Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. - По результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Как уточнили в ведомстве, сейчас правоохранители ищут подозреваемых.

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