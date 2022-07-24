В Новосибирской области 52 человека заразились коронавирусом

В Новосибирской области выявили 52 новых случая COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 24 июля, в Новосибирской области коронавирус диагностировали у 52 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Общее количество заболевших составляет 261 346.

За весь период пандемии от болезни излечился 254 341 человек. За последние 24 часа выздоровели 60 жителей Новосибирской области.

Всего скончались 5 696 человек. По данным на 24 июля, за сутки смертей не зарегистрировано.

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