В Новосибирской области 52 человека заразились коронавирусом

В Новосибирской области выявили 52 новых случая COVID-19.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В воскресенье, 24 июля, в Новосибирской области коронавирус диагностировали у 52 человек. Об этом сообщает оперштаб.
Общее количество заболевших составляет 261 346.
За весь период пандемии от болезни излечился 254 341 человек. За последние 24 часа выздоровели 60 жителей Новосибирской области.
Всего скончались 5 696 человек. По данным на 24 июля, за сутки смертей не зарегистрировано.
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