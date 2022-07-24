В Новосибирске начали продавать абонементы на матчи ХК «Сибирь»

В Новосибирске стартовала продажа абонементов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске стартовала продажа абонементов на матчи ХК «Сибирь». Первые покупатели встали в очередь с раннего утра.
- Сегодня начали продажи абонементов с 10:00 , - сообщается в группе хоккейной команды.
Пока ЛДС закрыт на ремонт абонементы можно приобрести в магазине с хоккейной атрибутикой на улице Богдана Хмельницкого, 27.
На официальном сайте ХК «Сибирь» появился ценник на абонемент. Он варьируется от 16 до 30 тысяч рублей.
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