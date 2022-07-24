На Гусинобродском тракте под Новосибирском образовалась огромная пробка

Вечером в воскресенье под Новосибирском образовалась огромная пробка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером в воскресенье, 24 июля, на Гусинобродском тракте водители вновь застряли в серьезной пробке. Информация появилась в сервисе 2ГИС.

Пробка растянулась примерно от деревни Мостовой до моста над рекой Издревой.

Причиной затора, как указывает 2ГИС на карте, стали дорожные работы. А еще дачники, которые возвращаются в город перед началом новой рабочей недели.

Водители стояли в пробке около двух часов. Ближе к 7 вечера ситуация улучшилась.

Сейчас пробки оцениваются всего в один балл.

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