Организаторов «Зеленого марафона» в Новосибирске обвинили в замусоривании Ботанического сада

После «Зеленого марафона» в Ботаническом саду остался мусор. Фото: предоставлено Марком
Житель Новосибирска по имени Марк пожаловался на организаторов «Зеленого марафона», которые оставили мусор в Ботаническом саду Академгородка. О проблеме мужчина рассказал в группе «АСТ-54».
Забег под названием «Зеленый марафон» состоялся 17 июля. Чтобы участникам было проще ориентироваться на территории, организаторы использовали яркие желто-красные ленты. Повесили их, а убрать забыли.
- Убедительная просьба к организаторам – убрать за собой маркировку трассы, - написал Марк.
Также сибиряк обратился к мэрии и федерации легкой атлетики Новосибирской области.
- Следует выдавать разрешение на проведение соревнований только тем организациям, которые могут найти в себе силы убирать мусор после спортивных мероприятий, - добавил мужчина.
С его мнением в разделе комментариев согласились многие.
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