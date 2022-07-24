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Общество24 июля 2022 11:35

В Новосибирске в Заельцовском районе отключили свет

Его не будет три часа
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Света не будет три часа.

Света не будет три часа.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске в Заельцовском районе внезапно отключили свет. Об этом КП-Новосибирск сообщили читатели.

- В Заельцовском районе по улице Кропоткина отключение аварийное света, ориентировочно на три часа – рассказали КП-Новосибирск в диспетчерской службе.

Как пояснил оператор, звонков по этому поводу поступает очень много. На место уже выехала бригада и устраняет неполадки.

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