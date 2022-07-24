Кроме груздей можно купить и другие соленые грибы.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирске продают соленые грузди за 3 тысячи рублей. Объявления появились на одном из городских сайтов.
- У нас груздь сырой и солим мы его для себя. На рынке такая же цена и без приправ. Да еще могут и червивые продать, - рассказала КП-Новосибирск Юлия, автор одного из объявлений.
При большом желании можно найти и дешевле. К примеру, маленькая баночка стоит от 300 рублей, а три литра отдают за 1500-2000 тысячи рублей. Двухлитровую банку продают за 1300 рублей.
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