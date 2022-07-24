В Новосибирске перевернулась иномарка с пятью людьми внутри

В Новосибирске перевернулся автомобиль с пятью людьми внутри. Фото: АСТ-54

На Толмачевском шоссе перевернулся автомобиль, в котором находились пять человек. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54».

По словам очевидицы, водитель шел на обгон. Но по какой-то причине машина перевернулась и оказалась в кювете.

- Четверых доставили в больницу на каретах скорой помощи, - рассказала подписчица группы.

Пользовательница Сети добавила, что один человек сбежал с места происшествия. В комментариях подписчики предположили, что это был водитель перевернувшегося авто.

- Возможно, сбежал именно водитель. Покалечил своих друзей и в страхе решил ретироваться, - написал один из жителей Новосибирска.

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