Шесть поездов, следующих через Новосибирск, задерживаются 24 июля

Шесть следующих через Новосибирск поездов задерживаются по техническим причинам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 24 июля, шесть следующих через Новосибирск поездов задерживаются. Об этом сообщили на сайте Забайкальской железной дороги.

- Поезда задерживаются по техническим причинам, - объяснили в пресс-службе.

Поезд №8 Новосибирск – Владивосток прибудет позже практически на 4 часа. Поезд №7 Владивосток – Новосибирск – на 3 часа 12 минут.

Поезд №2 Москва – Владивосток задерживается на 2 часа 6 минут. А поезд №1 Владивосток – Москва – на один час 39 минут (по станции Могзон).

Поезд №1 Владивосток – Москва «опаздывает» на один час (по станции Уруша). А поезд №61 Владивосток – Москва прибудет позже на 18 минут.

- Забайкальская железная дорога предпринимает все меры для ввода поездов в график и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, - отметили на сайте.

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