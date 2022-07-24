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Общество24 июля 2022 10:14

Шесть поездов, следующих через Новосибирск, задерживаются 24 июля

Причина задержки носит технический характер
Анастасия ХРОМЫХ
Шесть следующих через Новосибирск поездов задерживаются по техническим причинам.

Шесть следующих через Новосибирск поездов задерживаются по техническим причинам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 24 июля, шесть следующих через Новосибирск поездов задерживаются. Об этом сообщили на сайте Забайкальской железной дороги.

- Поезда задерживаются по техническим причинам, - объяснили в пресс-службе.

Поезд №8 Новосибирск – Владивосток прибудет позже практически на 4 часа. Поезд №7 Владивосток – Новосибирск – на 3 часа 12 минут.

Поезд №2 Москва – Владивосток задерживается на 2 часа 6 минут. А поезд №1 Владивосток – Москва – на один час 39 минут (по станции Могзон).

Поезд №1 Владивосток – Москва «опаздывает» на один час (по станции Уруша). А поезд №61 Владивосток – Москва прибудет позже на 18 минут.

- Забайкальская железная дорога предпринимает все меры для ввода поездов в график и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, - отметили на сайте.

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