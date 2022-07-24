Новосибирские полицейские задержали мужчину, который выхватил сумку у женщины

Подозреваемого в грабежах мужчину задержали в Новосибирске.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске задержан подозреваемый в грабежах. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.
- Полицейские установили, что 33-летний мужчина без определенного места жительства и рода занятий, находясь у одного из домов по улице Дуси Ковальчук, отобрал у женщины сумку. Ущерб составил 8 тысяч рублей. Гражданина задержали недалеко от улицы Кубовой, - рассказали в МВД.
Спустя некоторое время стражи правопорядка выяснили, что мужчина объявлен в розыск по подозрению в аналогичном преступлении, совершенном в магазине в Железнодорожном районе.
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ – «Грабеж». Фигуранта заключили под стражу, - добавили в публикации.
Полицейские пытаются установить, совершал ли мужчина другие противозаконные действия.
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