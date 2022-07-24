Жители Маслянинского района Новосибирской области жалуются на разбитую дорогу. Фото: стоп-кадр из видео Вячеслава

Житель Новосибирской области Вячеслав пожаловался на дорогу Маслянино-Елбань. Как рассказал КП-Новосибирск мужчина, она находится в ужасном состоянии.

- Дорога нуждается в ремонте. По ней невозможно ездить, - рассказал сибиряк. - Эта дорога изначально была асфальтовой. Но теперь асфальт сохранился только на некоторых участках.

Как можно увидеть на записи, на дороге образовалось большое количество ям.

- Прошлым летом ямы засыпали бутовым камнем. Сейчас же – мелкой щебенкой. И на этом все, - отметил в разговоре с КП-Новосибирск Вячеслав.

Езда там сопровождается жуткой тряской, из-за которой может укачать любого. Это доставляет водителям много неудобств.

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