Фестиваль прошел 23 июля. Фото: vk.com/hammer.fest
В Новосибирске прошел фестиваль технической культуры «Хаммерфест». Его провели впервые после ковидных ограничений.
- У нас было пять номинаций. Лучший кастом мотоцикл, лучший ретро мотоцикл, лучшая кастом тачка, лучшая ретро тачка, золотые руки, - говорится в группе фестиваля.
Так же в программе фестиваля были мастер-классы, выступление различных коллективов технического творчества.
В группе «Хаммерфеста» гости и участники фестиваля выразили свой восторг и благодарность организаторам.
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