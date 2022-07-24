Фестиваль прошел 23 июля. Фото: vk.com/hammer.fest

В Новосибирске прошел фестиваль технической культуры «Хаммерфест». Его провели впервые после ковидных ограничений.

- У нас было пять номинаций. Лучший кастом мотоцикл, лучший ретро мотоцикл, лучшая кастом тачка, лучшая ретро тачка, золотые руки, - говорится в группе фестиваля.

Так же в программе фестиваля были мастер-классы, выступление различных коллективов технического творчества.

В группе «Хаммерфеста» гости и участники фестиваля выразили свой восторг и благодарность организаторам.

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