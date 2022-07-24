Таракан сидел на еде. Фото: «Flamp»
Жительница Новосибирска нашла в роллах таракана. Женщина заказала их себе на обед. Когда принесли заказ и она его открыла, то увидела неприятный сюрприз.
- Такой ужас первый раз в моей жизни! Видимо их там столько много, что делятся с покупателями, - возмущается покупательница.
В комментариях пользователи сайта поддержали негодование заказчицы:
- Фу!
- Какая мерзость.
- Ужас. Я больше не ем роллы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер