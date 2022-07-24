Таракан сидел на еде. Фото: «Flamp»

Жительница Новосибирска нашла в роллах таракана. Женщина заказала их себе на обед. Когда принесли заказ и она его открыла, то увидела неприятный сюрприз.

- Такой ужас первый раз в моей жизни! Видимо их там столько много, что делятся с покупателями, - возмущается покупательница.

В комментариях пользователи сайта поддержали негодование заказчицы:

- Фу!

- Какая мерзость.

- Ужас. Я больше не ем роллы.

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