Пик метеорного потока придется с 12 на 13 августа.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске 12 августа увидят пик метеорного потока Персеиды. Это небесное явление начинается со второй половины июля и продолжается до конца августа.
- 12 августа, после захода солнца на небе появится полная луна. Ее свет может затмить Персеиды. Будет видно самые яркие. Это около 5 метеоров в час. Нужно надеется на то, что повезет с погодой, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Масликов, астроном.
Напомним, что персеиды – это метеоры, вылетающие со стороны созвездия Персей. Их поток образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля.
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