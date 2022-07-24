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Общество24 июля 2022 7:05

В Новосибирске 12 августа увидят пик метеорного потока Персеиды

Рассказываем, как и где его лучше посмотреть
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Пик метеорного потока придется с 12 на 13 августа.

Пик метеорного потока придется с 12 на 13 августа.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске 12 августа увидят пик метеорного потока Персеиды. Это небесное явление начинается со второй половины июля и продолжается до конца августа.

- 12 августа, после захода солнца на небе появится полная луна. Ее свет может затмить Персеиды. Будет видно самые яркие. Это около 5 метеоров в час. Нужно надеется на то, что повезет с погодой, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Масликов, астроном.

Напомним, что персеиды – это метеоры, вылетающие со стороны созвездия Персей. Их поток образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля.

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