В Новосибирске на пешеходном переходе сбили 22-летнюю девушку

В Новосибирске на пешеходном переходе сбили девушку. Фото: Инцидент Новосибирск

На территории Октябрьского района иномарка сбила девушку на пешеходном переходе. Об этом рассказали в ГИБДД.

ДТП произошло в субботу, 23 июля, в 11 часов вечера.

- Водитель двигался на автомобиле марки «Субару Легасси». Напротив дома 122/2 по улице Выборная мужчина сбил 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, - сообщили в Госавтоинспекции.

Пострадавшую забрали в больницу. Характер полученных ею травм уточняется.

- Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, - добавили в публикации.

Как сообщают в группе «Инцидент Новосибирск», скорая забрала девушку в районе 23:40.

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