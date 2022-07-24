Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 июля 2022 6:27

Жителям Новосибирска рассказали о ценах на отдых на Черном море

Чтобы съездить на курорт, понадобится кругленькая сумма денег
Анастасия ХРОМЫХ
Жителям Новосибирска рассказали, за сколько можно отдохнуть на Черном море.

Жителям Новосибирска рассказали, за сколько можно отдохнуть на Черном море.

Фото: Олег УМАРОВ

Жителям Новосибирска рассказали, за сколько можно отдохнуть на Черном море в конце июля. Данные собраны с сайтов нескольких турагентств.

Предположим, вы хотите съездить в Сочи на период с 25 по 31 июля. На сайте одного из турагентств выбираем трехзвездочный отель.

- Стоимость тура в Сочи на семь ночей составляет 87 тысяч. Питание не включено. В эту стоимость входят авиаперелет, проживание, трансфер и страховка, - информируют желающих съездить на море. - Это стандартный двухместный номер.

Заходим на сайт другого туроператора. Самый дешевый тур в июле стоит от 70 тысяч рублей.

- В номере есть кондиционер, ванная комната, телевизор и кондиционер, - рассказали в турагентстве. – До пляжа примерно 450 метров пешком.

Есть туры и за 100 с лишним тысяч рублей. Но это уже более элитные апартаменты.

Туры из Новосибирска в Анапу стоят немного дешевле.

- Проживание в Анапе с 31 июля по 7 августа в двухместном стандарте обойдется почти в 40 тысяч рублей, - отметили на сайте. – В стоимость входят также питание и медицинская страховка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber