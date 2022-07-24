Жителям Новосибирска рассказали о ценах на отдых на Черном море

Жителям Новосибирска рассказали, за сколько можно отдохнуть на Черном море. Фото: Олег УМАРОВ

Жителям Новосибирска рассказали, за сколько можно отдохнуть на Черном море в конце июля. Данные собраны с сайтов нескольких турагентств.

Предположим, вы хотите съездить в Сочи на период с 25 по 31 июля. На сайте одного из турагентств выбираем трехзвездочный отель.

- Стоимость тура в Сочи на семь ночей составляет 87 тысяч. Питание не включено. В эту стоимость входят авиаперелет, проживание, трансфер и страховка, - информируют желающих съездить на море. - Это стандартный двухместный номер.

Заходим на сайт другого туроператора. Самый дешевый тур в июле стоит от 70 тысяч рублей.

- В номере есть кондиционер, ванная комната, телевизор и кондиционер, - рассказали в турагентстве. – До пляжа примерно 450 метров пешком.

Есть туры и за 100 с лишним тысяч рублей. Но это уже более элитные апартаменты.

Туры из Новосибирска в Анапу стоят немного дешевле.

- Проживание в Анапе с 31 июля по 7 августа в двухместном стандарте обойдется почти в 40 тысяч рублей, - отметили на сайте. – В стоимость входят также питание и медицинская страховка.

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