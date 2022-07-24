В Новосибирске «Тойота» врезалась в припаркованный тягач с полуприцепом

В Ленинском районе автомобиль марки Toyota Caldina врезался в припаркованный тягач с полуприцепом. Фото: АСТ-54

В Ленинском районе автомобиль марки Toyota Caldina врезался в припаркованный тягач с полуприцепом. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

- Авария произошла ночью у дома №253/4 на улице Титова, - рассказали очевидцы.

В публикации отметили, что водитель и пассажир легковушки получили травмы. Какой степени тяжести – не уточняется.

На место прибыли сотрудники полиции, пожарные и медики.

- Всегда за рулем надо быть внимательным и смотреть на дорогу. Но эти припаркованные на городских улицах телеги, полуприцепы и так далее вызывают массу вопросов. И подобное ДТП было ожидаемо, - высказался один из местных жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber