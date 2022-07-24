Летом поисковики чаще всего ищут людей в лесах. Фото: vk.com/lizaalert_novosib

В Новосибирске люди стали чаще пропадать летом. Об этом рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских, руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Если в обычное время нам чаще всего приходят заявки о пропаже людей среднего возраста, пенсионеров, «бегунков», то летом к ним присоединяются заявки о пропаже людей в природной среде. Потому что хорошая погода и люди уезжают за город, за грибами и теряются в лесу, - рассказала Алеся Яблонских.

По словам женщины, заблудившийся человек – это проблема. Особенно, если он без телефона и не может позвонить в 112.

- Иногда у нас даже нет точки входа в лес, - уточнила руководитель поисково-спасательного отряда.

По словам Алеси, заявку о пропаже человека нужно подавать сразу же. Не нужно ждать трое суток.

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