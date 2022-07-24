В Новосибирске двое украли алкоголя на 8 тысяч рублей

Мужчина брал бутылки с полок. Фото: скриншот из видео "Инцидент Новосибирск"
В Новосибирске двое украли 20 бутылок алкоголя из магазина. Инцидент произошел на улице Виктора Шевелева в Кировском районе.
- Мужчина и женщина вынесли из магазина алкоголя на 8 тысяч рублей, - рассказала подписчица группы «Инцидент Новосибирск».
На кадрах видно, что в магазин пара зашла вместе. Пока женщина отвлекала продавца, мужчина складывал бутылки к себе в сумку.
В комментариях подписчики группы возмутились увиденному:
- А почему раньше не выкладывали? Их надо же найти.
- Да они потом продали его!
- Ужас!
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