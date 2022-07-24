В Новосибирске назвали вакансию с зарплатой до 130 тысяч рублей

Вакансию с зарплатой до 130 тысяч рублей назвали в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Названа вакансия в Новосибирске, где заработная плата может достигать 130 тысяч рублей. Речь идет о заведующем фармацевтическим складом, сообщает сервис SuperJob.

Сервис изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на эту позицию в июле 2022 года.

- Зарплатный максимум на должность заведующего фармацевтическим складом в Новосибирске составляет 130 тысяч рублей, - отметили в публикации.

На рынке труда наиболее востребованы специалисты, у которых есть высшее фармацевтическое образование и которые имеют стаж работы от трех лет. Большим плюсом является наличие опыта организации работы фармацевтического склада с нуля.

Специалисты с более низким уровнем профессионализма могут получать от 45 до 100 тысяч рублей в зависимости от своих навыков.

- Например, кандидатам, которые больше года работали на фармацевтическом складе и знают ERP-систему, готовы платить от 53 до 60 тысяч рублей. Это второй зарплатный диапазон, - уточнили на сайте SuperJob.

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