В Новосибирске назвали вакансию с зарплатой до 130 тысяч рублей

Вакансию с зарплатой до 130 тысяч рублей назвали в Новосибирске.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Названа вакансия в Новосибирске, где заработная плата может достигать 130 тысяч рублей. Речь идет о заведующем фармацевтическим складом, сообщает сервис SuperJob.
Сервис изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на эту позицию в июле 2022 года.
- Зарплатный максимум на должность заведующего фармацевтическим складом в Новосибирске составляет 130 тысяч рублей, - отметили в публикации.
На рынке труда наиболее востребованы специалисты, у которых есть высшее фармацевтическое образование и которые имеют стаж работы от трех лет. Большим плюсом является наличие опыта организации работы фармацевтического склада с нуля.
Специалисты с более низким уровнем профессионализма могут получать от 45 до 100 тысяч рублей в зависимости от своих навыков.
- Например, кандидатам, которые больше года работали на фармацевтическом складе и знают ERP-систему, готовы платить от 53 до 60 тысяч рублей. Это второй зарплатный диапазон, - уточнили на сайте SuperJob.
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