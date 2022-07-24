В Новосибирске на площади Калинина загорелась иномарка

В Новосибирске загорелась иномарка. Фото: АСТ-54

На площади Калинина загорелся седан «Ауди». Об этом рассказали в группе «АСТ-54».

Возгорание произошло в субботу, 23 июля.

- Седан «Ауди» загорелся в обед, - уточнили очевидцы.

По предварительной информации, никто не пострадал.

На видео можно заметить, как около автомобиля суетится женщина. По всей видимости, иномарка принадлежала ей.

В комментариях пользователи Сети предположили, что могло послужить причиной возгорания.

- Видимо, из сервиса недавно. Что-то не докрутили, - написал один из подписчиков.

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