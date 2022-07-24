В городе снова будет жарко. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирск вернется 30-градусная жара. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

- В понедельник 25 июля температура воздуха составит +22…+27 градусов, а 26 числа столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Ветер подует южный с порывами до 14 метров в секунду, - говорится на сайте.

По данным сайта «Яндекс. Погода» 25 и 26 числа будет дождь. Столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Атмосферное давление составит 740-744 миллиметра ртутного столба.

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