В Новосибирске беременная женщина пострадала в ДТП с участием скорой

В Новосибирске на Большевистской произошло ДТП с участием скорой. Фото: АСТ-54
Ночью 24 июля на улице Большевистской произошло ДТП с участием скорой. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
- ДТП произошло у «Мелькомбината». Участниками аварии стали седан и карета скорой помощи. Легковушка получила сильный боковой удар, а у спецавтомобиля повреждена передняя часть, - рассказали в паблике.
Как сообщили очевидцы, медицинская помощь потребовалась беременной женщине.
Причины ДТП пока неизвестны.
Позже в ГИБДД поделились подробностями произошедшего.
- ДТП произошло в 03:17. По предварительной информации, столкнулись автомобиль скорой помощи, автомобиль Renault и автомобиль «ГАЗ», - отметили в Госавтоинспекции. - В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медучреждение доставлены водитель Renault и женщина, сопровождавшая пациентку скорой.
По данному факту полицейские проводят проверку.
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