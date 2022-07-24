В Новосибирске беременная женщина пострадала в ДТП с участием скорой

В Новосибирске на Большевистской произошло ДТП с участием скорой. Фото: АСТ-54

Ночью 24 июля на улице Большевистской произошло ДТП с участием скорой. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

- ДТП произошло у «Мелькомбината». Участниками аварии стали седан и карета скорой помощи. Легковушка получила сильный боковой удар, а у спецавтомобиля повреждена передняя часть, - рассказали в паблике.

Как сообщили очевидцы, медицинская помощь потребовалась беременной женщине.

Причины ДТП пока неизвестны.

Позже в ГИБДД поделились подробностями произошедшего.

- ДТП произошло в 03:17. По предварительной информации, столкнулись автомобиль скорой помощи, автомобиль Renault и автомобиль «ГАЗ», - отметили в Госавтоинспекции. - В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медучреждение доставлены водитель Renault и женщина, сопровождавшая пациентку скорой.

По данному факту полицейские проводят проверку.

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