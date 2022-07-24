Из Карасука на Новосибирск движется ураган

Ветер срывал крыши. Фото: vk.com/karasuk_54

В Новосибирской области прошел мощный ураган. ЧП произошло в Карасукском районе несколько дней назад.

- В селе Октябрьское Карасукского района сильный ветер сорвал крыши частных домов и других зданий. Ветер валил деревья, столбы и обрывал провода, - сообщается в группе «Мой ра йон – Карасукский».

Как говорится в посте, пострадавших нет. Однако, материальный ущерб причинен многим.

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