В Новосибирской области собирают грузди ведрами и тазиками

Урожай груздей сибиряки собирают тазами. Фото: Сергей Лангольф // «Грибы и грибные места НСО».

Жители Новосибирской области за вечер пятницы и субботу собрали большой урожай груздей. О своих трофеях с тихой охоты они рассказали в группе «Грибы и грибные места НСО».

Полные ведра грибов. Фото: Яна Литовченко // «Грибы и грибные места НСО».

Груздей в лесах стало много из-за прошедших на этой неделе дождей.

— Лес влажный, дожди хорошо пролили. Груздя сырого достаточно много и сыроежек. Остальное в дефиците, — рассказывают грибники.

Груздей много из-за обильных дождей. Фото: Алиса Лисовская-Молчанова // «Грибы и грибные места НСО».

Хотя грибов и много, некоторые сибиряки жалуются на то, что многие из них червивые.

Совсем скоро новосибирцев ждет сезон подберезовиков и белых грибов. О том, как и когда собирать грибы, мы подробнее писали здесь.

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