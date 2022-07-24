Погода в Новосибирске на 24 июля 2022 года: будет пасмурно

В Новосибирске снова будет пасмурная погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 24 июля 2022 года будет дождливой.

— Ночью температура в городе составит +12…+14 градусов, днем — +20…+22. Будет переменная облачность, кратковременный дождь с грозой, днем местами ливни. Подует западный ветер с порывами до 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области будет переменная облачность и дожди, в отдельных районах будут грозы и дожди с градом. Температура днем составит +19…+24.

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