«Тойота» влетела в двери столовой в Новосибирске. Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 23 июля в Новосибирске «Тойота» влетела в двери столовой «Заправка» на улице Каменская, 78/2.

По словам очевидцев, машина сначала стояла на парковке, а потом резко понеслась в сторону столовой и сбила скамейку на улице, на которой часто сидят посетители после обеда. Задел автомобиль и двери заведения, внутри которого были посетители.

В ГИБДД по городу прокомментировали ситуацию.

— По данному факту в дежурную часть полка ДПС информация поступала, на место выезжал экипаж ДПС, происшествие без пострадавших, — сообщили в ГИБДД.

Напомним, почти год назад «Лексус» въехал в витрину супермаркета. Тогда пострадали три человека.

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