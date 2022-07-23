Средний чек в новосибирских ресторанах стал меньше в 2022 году

В новосибирских ресторанах снизился средний чек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин заявил, что в городских ресторанах увеличилась посещаемость, однако уменьшился средний чек. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной вопросам ресторанного бизнеса.

— Из-за смены потребительской привычки стал популярнее фаст-фуд. Во время пандемии многие посетители предпочитали брать заказ на вынос, — сказал Максим Останин.

Новосибирский ресторатор, основатель New Mexico grand café и ресторана «Гриль и Бутыль» Даниил Прицкау дополнил слова замминистра, пояснив, что из-за весеннего скачка цены в ресторанах выросли на 1-15%.

— Если исходить из того, что люди стали меньше брать, то, возможно, что чек уменьшился — у Минпромторга больше консолидированных данных. Посещаемость же находится на уровне прошлого года. Если брать доковидные времена, то активность гостей летом выше. Думаю, это связано с тем, что больше людей остались на летний период в России и сейчас отдыхают в стране, в том числе заходят в наши рестораны, — сообщил Прицкау изданию «Infopro54.ru».

По данным Минпромторга, в регионе работают 2600 предприятий общепита. За 5 месяцев 2022 года оборот в общепите вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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